Segundo o jornal espanhol, a proposta será formalizada na reunião marcada para terça-feira, em Madrid, e surge na sequência da crescente pressão do Governo de Pedro Sánchez sobre a estação pública.

O ministro da Cultura, Ernest Urtasun, foi um dos mais contundentes ao afirmar, em declarações à RNE, que “se não conseguirmos expulsar Israel, Espanha não deve participar. Não toleramos que eventos desportivos e culturais sirvam para branquear um genocídio”.

A posição do ministro segue a linha de declarações recentes de membros do Governo e de partidos como o Sumar e o Más Madrid, que já tinham pedido a exclusão da delegação israelita. O Sumar, parceiro de coligação, sublinhou a importância da ameaça espanhola, recordando que o país integra o grupo dos “Big 5”, principais financiadores do concurso.

O próprio primeiro-ministro Pedro Sánchez juntou-se ao movimento, e defendeu que nem Israel nem a Rússia deveriam participar em qualquer competição internacional enquanto não cessarem as suas ações militares. “Não se pode normalizar a presença de Israel em fóruns internacionais como se nada estivesse a acontecer”, afirmou, recordando a exclusão da Rússia após a invasão da Ucrânia.

O debate sobre a eventual retirada espanhola já extravasou o campo musical, com paralelismos a serem feitos com outras competições internacionais, como a Vuelta (ciclismo), e com uma crescente mobilização da sociedade civil: mais de cinco mil pessoas já assinaram uma petição a exigir a expulsão de Israel da Eurovisão.

Se for aprovada, a retirada de Espanha representará um duro golpe financeiro e simbólico para a organização do festival, dado o peso do país no orçamento e na dinâmica do festival.

