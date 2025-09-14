Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os pilotos receberam autorização para abater o drone, mas decidiram não o fazer devido aos riscos de danos colaterais. O Ministério da Defesa romeno afirmou que o incidente representa um novo desafio à segurança regional e à estabilidade no Mar Negro, além de evidenciar a falta de respeito da Rússia pelo direito internacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros romeno convocou o embaixador russo, e Kaja Kallas, responsável da UE para Política Externa, condenou a violação como uma ameaça à segurança regional. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a sanções contra a Rússia e reforço da defesa coletiva da NATO.

