Numa altura em que frio extremo com temperaturas próximas dos -20 ºC se vive em Kiev, mísseis e drones causaram danos em cinco distritos, enquanto em Kharkiv os bombardeamentos visaram deliberadamente o sistema energético, levando as autoridades a alertar para o risco de falhas no aquecimento da cidade; cortes de eletricidade foram também registados em localidades da região de Kharkiv e em Sumy.

Os ataques ocorreram poucas horas depois de Donald Trump ter afirmado que a sua administração poderá anunciar “boas notícias” sobre a guerra, e na véspera de novas negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, previstas para Abu Dhabi, num momento em que existe desacordo sobre a duração de uma trégua nos ataques a infraestruturas energéticas.

Volodymyr Zelensky disse ser “realista” alcançar uma paz duradoura e afirmou que a Ucrânia está pronta para passos concretos, enquanto fontes indicam que Kyiv e parceiros ocidentais admitem uma resposta militar coordenada caso a Rússia viole de forma persistente um eventual cessar-fogo.

Moscovo, por seu lado, reiterou que considerará qualquer presença militar estrangeira em território ucraniano como uma intervenção inaceitável. Em paralelo, a União Europeia defendeu a proibição das importações de gás russo como forma de impedir a instrumentalização da energia, e a Alemanha anunciou a detenção de cinco suspeitos de violarem sanções ao exportar bens para empresas de defesa russas.

