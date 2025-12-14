Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A BBC conta a história de Mohan Gupta, engenheiro e ex-monge, nunca imaginou tornar-se comediante. Após sofrer um colapso nervoso, os médicos recomendaram-lhe algo invulgar: um curso de stand-up. Estes cursos não só ajudam a reduzir o stress, aumentar a imunidade e melhorar a função cardiovascular, como demonstram benefícios significativos para a saúde mental, especialmente quando a comédia é criada em grupo.

O curso Comedy on Referral, lançado em 2020, ensina os participantes a escrever e apresentar um número de comédia de 10 minutos baseado nas suas vidas. Criado pela comediante Angie Belcher, o objetivo é ajudar os alunos a encontrar o seu “ponto cómico” a partir das dificuldades que enfrentam, como divórcios, parentalidade ou traumas, mostrando que o humor pode ser uma forma de enfrentar desafios sérios.

Estudos mostram que rir ativa neurotransmissores e hormonas que melhoram o humor, reduzindo stress, inflamação e pressão arterial. Usar o humor para reinterpretar situações stressantes também ajuda a reduzir ansiedade e depressão. Programas de stand-up mostraram aumentar a autoestima, melhorar relações sociais e oferecer apoio emocional.

Para muitos participantes, como Gupta ou o treinador Ryan Moore, os cursos proporcionam mais do que habilidades de comédia: criam laços entre pessoas, permitem explorar vulnerabilidades e mudam a perceção sobre a própria vida. O formato em grupo ajuda a enfrentar medos e promove um sentimento de pertença e compreensão.

O aumento de problemas de saúde mental em Inglaterra – incluindo a subida das taxas de suicídio – levou o NHS a apostar no “social prescribing”, que encaminha pacientes para atividades comunitárias não clínicas. A comédia por prescrição é uma das abordagens inovadoras, já testada com homens em risco de suicídio, sobreviventes de abuso sexual infantil e membros da comunidade LGBTQIA+.

Apesar dos desafios, como o tempo necessário para alguns participantes se abrirem, estes cursos mostram que o humor pode ser uma poderosa ferramenta de cura e ligação social.