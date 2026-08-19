Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais do que ensinar representação, a Escola de Atores Let It Happen propõe aos jovens um contacto direto com todo o processo de criação cinematográfica. Ao longo do ano letivo, os alunos participam na preparação e produção de uma longa-metragem original, escrita de acordo com o potencial de cada participante e realizada por uma equipa profissional de cinema.

O percurso culmina com a estreia do filme no Cinema São Jorge, proporcionando aos jovens uma experiência prática que vai muito além da sala de aula.

A nova produção da escola chama-se “LOUD”, uma comédia musical original protagonizada pelos alunos da Let It Happen. O filme conta ainda com as participações especiais de Benedita Pereira, FF, José Fidalgo e Marta Gil.

O contacto com atores reconhecidos é, aliás, uma das componentes centrais do método da escola. Durante a formação e as filmagens, os jovens têm a oportunidade de aprender diretamente com profissionais experientes e de contracenar com alguns dos nomes mais conhecidos da representação nacional.

Em produções anteriores, a Let It Happen contou também com Pedro Granger, no filme “Em Queda-Livre”, e Custódia Gallego, em “A Casa”.

As pré-inscrições para o ano letivo 2026/2027 já estão disponíveis no site da escola.