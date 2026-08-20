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Hui Ka Yan, fundador e antigo presidente da Evergrande, foi condenado a prisão perpétua por um tribunal chinês, na sequência de vários crimes relacionados com a gestão do gigante imobiliário.

O empresário, também conhecido como Xu Jiayin, tinha-se declarado culpado em abril de várias acusações, incluindo desvio de ativos e corrupção empresarial.

O Tribunal Intermédio de Shenzhen determinou ainda a apreensão de todos os bens pessoais de Hui. As antigas empresas do empresário foram condenadas a pagar, no conjunto, 15,82 mil milhões de yuans, cerca de 2,02 mil milhões de euros, por vários crimes, incluindo falsificação de registos e ocultação de dívida.

Segundo o tribunal, como escreve a BBC, Hui Ka Yan e as empresas sob a sua liderança "perturbaram gravemente" o mercado imobiliário chinês, provocando perdas económicas significativas.

A condenação representa um dos momentos mais importantes no processo que se seguiu ao colapso da Evergrande, cuja crise abalou o setor imobiliário chinês e teve fortes consequências para investidores, compradores de habitação e bancos nacionais.

Outros executivos da Evergrande também foram condenados a penas de prisão. Entre eles estão os dois filhos de Hui, Xu Zhijian e Xu Tenghe, que receberam penas entre 22 meses e 18 anos, segundo os meios de comunicação social estatais chineses.

A queda do fundador da Evergrande contrasta com a dimensão que o empresário chegou a alcançar. Hui Ka Yan passou de uma infância humilde numa zona rural da China, onde foi criado pela avó, para liderar uma das maiores empresas imobiliárias do país.

Fundou a Evergrande em 1996 e conduziu uma expansão extremamente rápida, financiada em grande medida através de dívida.

A empresa tornou-se o maior promotor imobiliário da China e chegou a atingir uma capitalização bolsista superior a 50 mil milhões de dólares. No auge da sua carreira, Hui foi apontado como o homem mais rico da Ásia.

Dívida e crise imobiliária levaram ao colapso

A trajetória da Evergrande começou a mudar em 2020, quando Pequim introduziu medidas destinadas a limitar o endividamento excessivo no setor imobiliário.

Com dificuldades crescentes para pagar os juros da dívida, a empresa começou a vender imóveis com grandes descontos numa tentativa de obter liquidez. A estratégia não foi suficiente e, em 2021, a Evergrande entrou em colapso.

Durante o processo judicial, foi revelado que a empresa tinha recebido milhões de dólares em pagamentos antecipados de compradores de casas que deveriam financiar projetos imobiliários. Segundo a acusação, parte desse dinheiro foi canalizada para novos projetos, deixando centenas de empreendimentos inacabados.

Em março de 2024, Hui tinha já sido multado em cerca de 6,5 milhões de dólares e proibido para o resto da vida de participar no mercado de capitais chinês. A decisão surgiu depois de as autoridades terem concluído que a Evergrande tinha inflacionado as suas receitas em cerca de 78 mil milhões de dólares.

O colapso da empresa provocou uma destruição quase total do valor dos seus títulos. A capitalização bolsista da Evergrande caiu 99% antes de as ações serem retiradas da Bolsa de Hong Kong, em agosto de 2025, após mais de 15 anos de negociação.

A crise da Evergrande é frequentemente apontada como um dos principais fatores que contribuíram para a prolongada crise do mercado imobiliário chinês.

No auge do setor, o imobiliário representava cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) da China e constituía uma importante fonte de crescimento económico e de receitas para os governos locais.

Os problemas do setor continuam a pesar sobre a economia chinesa, com outras grandes empresas imobiliárias a enfrentarem dificuldades financeiras.

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