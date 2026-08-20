Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Iryna Mudra, vice-chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, foi afastada do cargo por decreto de Zelensky na quarta-feira, 19 de agosto. O documento não apresenta qualquer justificação para a decisão. A demissão aconteceu depois de vários meios de comunicação ucranianos noticiarem que a residência de Iryna Mudra tinha sido alvo de buscas no âmbito de uma investigação a um alegado esquema de branqueamento de capitais.

Segundo o jornal The Kyiv Independent, as autoridades anticorrupção ucranianas anunciaram entretanto uma operação especial destinada a expor uma alegada organização criminosa que envolveria funcionários de alto nível do Gabinete do Presidente, um deputado em funções, um antigo deputado e responsáveis de um banco estatal. Os nomes dos suspeitos não foram oficialmente divulgados.

Segundo as autoridades, o grupo terá utilizado cerca de 150 milhões de hryvnias, aproximadamente 3,4 milhões de dólares (2,9 milhões de euros), através de um banco estatal para pagar a caução, em junho, do antigo ministro da Energia Herman Halushchenko, que é alvo de acusações de corrupção. A investigação está relacionada com o chamado caso Midas, um dos maiores escândalos de corrupção a atingir a administração de Zelensky.

O caso envolve também o empresário Timur Mindich, antigo associado de Zelenskyy e antigo coproprietário da produtora Kvartal 95, fundada pelo atual Presidente antes de entrar na política. Mindich é acusado de estar ligado a um esquema de subornos relacionado com a empresa estatal de energia nuclear Energoatom. O empresário deixou entretanto a Ucrânia e nega as acusações.

Antigo ministro da Defesa desafia Zelenskyy

A demissão de Mudra acontece num momento de crescente pressão política sobre Zelenskyy. Na terça-feira, o antigo ministro da Defesa Mykhailo Fedorov tornou-se a primeira figura política de grande dimensão a defender publicamente a realização de eleições presidenciais durante a guerra.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Fedorov afirmou que a corrupção era apenas um sintoma de um problema mais profundo e acusou o país de atravessar uma "crise sistémica de governação". Defendeu ainda que os ucranianos devem poder escolher novamente o seu Governo, apesar da invasão russa e da lei marcial.

As eleições na Ucrânia estão suspensas desde a invasão russa, em fevereiro de 2022. O mandato presidencial de Zelensky terminou formalmente na primavera de 2024, mas a legislação ucraniana impede a realização de eleições enquanto vigorar a lei marcial. A possibilidade de organizar uma votação durante a guerra tem também sido considerada impraticável devido à existência de territórios ocupados, à mobilização de milhões de ucranianos e ao risco de aprofundar as divisões internas.

A proposta de Fedorov representa, por isso, um desafio político direto ao Presidente. O antigo ministro foi afastado do cargo em julho, uma decisão que desencadeou protestos em Kiev e noutras cidades. O Parlamento ucraniano aprovou entretanto Yevhenii Khmara como seu sucessor na Defesa.

Zelenskyy não respondeu diretamente às acusações de Fedorov nem à exigência de eleições nas primeiras declarações públicas após o discurso. O Presidente limitou-se a agradecer ao Parlamento pela aprovação do novo ministro da Defesa e prosseguiu a agenda oficial.

Na quarta-feira, Zelenskyy participou numa cerimónia de entrega de certificados de habitação a veteranos de guerra e respetivas famílias. No discurso, sublinhou a importância de honrar os militares ucranianos e agradeceu aos que combatem pela defesa do país.

A crise política surge depois de outros escândalos de corrupção terem atingido figuras próximas de Zelenskyy. O antigo chefe do Gabinete Presidencial Andriy Yermak demitiu-se em novembro, depois de investigadores anticorrupção terem realizado buscas na sua residência. Em maio, foi detido por suspeitas de branqueamento de capitais, acusações que o seu advogado classificou como "infundadas".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.