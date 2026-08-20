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O Pipadouro II, iate português de 1965 da Pipadouro – Vintage Wine Travel, voltou à operação no Douro depois de mais de seis meses de trabalhos de restauro, conservação e melhoria. A intervenção reforça a aposta da empresa de turismo fluvial de luxo na preservação do património náutico, mantendo em atividade uma embarcação com mais de seis décadas de história.

Construído integralmente em madeira nos estaleiros João Brites, em Lisboa, a partir de desenhos da norte-americana Chris-Craft, o Pipadouro II tem 30 pés de comprimento e capacidade para 12 passageiros, além da tripulação. A embarcação pertenceu inicialmente a uma família portuguesa, que a utilizava como barco de recreio no estuário do Tejo.

Em 1987, o iate foi restaurado por uma empresa do setor do gás, que o reconverteu para o transporte de clientes e administradores. Em 2007, foi adquirido pela Pipadouro e passou a integrar a operação da empresa no Douro, a partir do Pinhão.

Restauro preserva identidade da embarcação

A intervenção agora concluída teve como princípio preservar o iate sem o descaracterizar. Os trabalhos incluíram a recuperação e conservação do casco e da estrutura, a renovação das madeiras e acabamentos, intervenções nos sistemas de governo e melhorias ao nível da estabilidade, segurança e conforto.

Também o interior em madeira foi alvo de intervenção, com processos de lixagem, decapagem e novo envernizamento.

Uma das principais alterações foi realizada numa zona anteriormente ocupada por um sofá, que foi transformada numa área de apoio ao serviço de bordo. O novo espaço permite maior capacidade de arrumação e inclui uma superfície de trabalho destinada à preparação, empratamento e serviço das experiências gastronómicas.

"Trabalhar com uma embarcação de 1965 implica perceber que existe uma identidade que temos a responsabilidade de preservar. O desafio foi manter aquilo que faz do Pipadouro II um clássico e, ao mesmo tempo, melhorar tudo aquilo que nos permite prestar hoje um serviço melhor a bordo", afirma Ana Clara Silva, diretora-geral da Pipadouro.

Embarcação reforça oferta da empresa

Com o restauro concluído, o Pipadouro II volta a estar disponível para todos os programas da empresa, com particular destaque para as experiências privadas e tailor-made.

Entre as propostas está o Um Dia no Douro, um dos best sellers da Pipadouro, que combina navegação com visitas e experiências gastronómicas em algumas das principais quintas da região.

A recuperação do iate acontece numa fase de expansão da empresa. Em 2026, a Alma, embarcação vintage construída em Inglaterra em 1964, entrou em operação, juntando-se ao Friendship I, outro clássico inglês, de 1957, e ao Pipadouro II.

A entrada da nova embarcação permitiu ampliar a capacidade de resposta ao segmento premium e ultra premium e expandir a operação para o Porto e Vila Nova de Gaia, com programas a partir do Cais da Afurada.

"Há uma coerência entre o investimento na Alma e a recuperação do Pipadouro II. São embarcações com dimensões e características distintas, mas ambas traduzem a nossa vontade de crescer mantendo aquilo que torna a Pipadouro diferente: a autenticidade das embarcações, a história e a capacidade de criar experiências muito personalizadas", conclui Ana Clara Silva.

Fundada em 2007, a Pipadouro foi pioneira na introdução do conceito de Vintage Wine Travel no rio Douro. A empresa opera atualmente uma frota de três embarcações vintage — Friendship I, Pipadouro II e Alma — e desenvolve experiências privadas que combinam navegação, vinho, gastronomia e descoberta do território.

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