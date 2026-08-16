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Por detrás da “máscara” está o produtor, animador de rádio e comediante Jonathan Harvey, que foi o segundo candidato mais votado na eleição intercalar da passada quinta-feira. A personagem satírica voltou a atrair as atenções dos britânicos nas últimas semanas, após o líder do Reform UK, Nigel Farage, ter abdicado do cargo de deputado para se voltar a candidatar pelo círculo de Clacton-on-Sea.
O líder da extrema-direita britânica não foi o primeiro rival que Count Binface teve nas urnas. De acordo com o The Guardian, estreou-se na polícia como Lord Buckethead (Lorde cabeça de caixote em português) e desafiou Theresa May no círculo eleitoral de Maidenhead, em 2017. Já como Count Binface, enfrentou Boris Johnson, o primeiro-ministro, Andy Burnham, e o autarca de Londres, Sadik Khan.
Count Binface descreve-se como “guerreiro espacial” com 5.900 anos. Além de fazer promessas eleitorais irrealistas recorrendo à sátira e à ironia, propôs 20 medidas que eram críticas a Farage, que saiu vencedor da eleição de quinta-feira. Entre estas promessas está, por exemplo, o compromisso de não aceitar presentes de cinco milhões de libras, uma alusão à oferta que Farage recebeu de um multimilionário antes das eleições de 2024 e que não declarou.
Após Farage ter faltado à contagem dos votos, Count Binface declarou-se vencedor, pelo menos entre os candidatos que "se deram ao trabalho de aparecer para os resultados".
Numa entrevista à LBC, reconheceu que a probabilidade de se tornar deputado era baixa. "Há uma pequena janela de oportunidade em que eu talvez me torne um membro do Parlamento. E acho que isso é algo que o povo britânico acharia hilariante, o resto da humanidade acharia hilariante, e, devo dizer, eu acharia hilariante", afirmou na entrevista.
A imprensa britânica chegou a questionar se, caso fosse eleito, Count Binface poderia usar a armadura e o caixote do lixo na cabeça. De acordo com o portal Politics UK, o Parlamento acabou por negar, esclarecendo que a Câmara dos Comuns exige vestuário formal e que não permite que os deputados estejam de cara tapada.
Jonathan Harvey, de 43 anos, — que trabalhou em vários órgãos de comunicação social britânicos, incluindo a BBC — admite que o falecido irmão, Dan, incentivou-o a gostar de política e de comédia. Numa entrevista ao The Times, citada pelo Observador, o comediante revelou que irmão era fã da série de comédia britânica The Blackadder.
“Em 1992, tentou convencer-me a passar uma noite inteira com ele no apuramento dos votos da eleição geral da autarquia de Croydon, quando eu tinha 12 anos, ‘só por diversão’. Recusei educadamente, mas enquanto eu o observava de pijama a sair pela porta, com aquele sorriso radiante no rosto, uma semente inesperada foi plantada”, afirmou Jon Harvey, que assume ter entrado na política “por diversão”.
Count Binface garante que as suas candidaturas valorizam a democracia, pois celebram "o facto de que qualquer pessoa no Reino Unido pode não só votar, mas também candidatar-se a eleições, independentemente da sua plataforma ou do seu aspeto idiota".
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