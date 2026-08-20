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A pensão média das mulheres — 490€ em 2024 — era cerca de 40% inferior à dos homens. Nesse ano, quase oito em cada dez pensões de velhice femininas não ultrapassavam os 763,89€. A diferença reflete, em grande medida, carreiras mais curtas, mais interrompidas e, em média, pior remuneradas.

No relatório para a reforma da Segurança Social, o grupo de trabalho assume o compromisso de corrigir desigualdades de género nas pensões: "Nenhuma das reformas propostas é neutra quanto a este ponto: os créditos contributivos por períodos de prestação de cuidados, a utilização de divisores atuariais e tábuas unissexo, a Garantia Integrada para a Velhice — que protege sobretudo as carreiras mais fragmentadas — e a valorização da densidade contributiva em vez da mera contagem de anos concorrem, em conjunto, para estreitar um fosso que o sistema atual se limita a reproduzir."

Em dezembro de 2025, mais de 850 mil pensões de velhice e invalidez do Regime Geral da Segurança Social (cerca de 46% do total) beneficiavam de complementos mínimos. Ou seja, quase metade das pensões dependia deste mecanismo para atingir o valor mínimo garantido.

O grupo de trabalho considera que os complementos mínimos deixaram de ser uma ajuda destinada apenas a casos excepcionais e passaram a ser uma peça estrutural do sistema de pensões — com uma despesa anual superior a 2,3 mil milhões de euros. Ainda assim, a pensão média calculada pelas regras contributivas ficava abaixo do mínimo legal garantido, mesmo entre beneficiários com carreiras longas, sobretudo entre as mulheres.

Em 2024, 19,7% da população portuguesa estava em risco de pobreza ou exclusão social, segundo dados do INE e do Eurostat. Mais de dois milhões de pessoas. Entre os maiores de 65 anos, a taxa subia para 21,1%, a mais elevada entre os diferentes grupos etários. A taxa traduz a proporção de pensionistas com rendimentos líquidos inferiores a 632€ por mês (7.588€ anuais).

Aqui a diferença entre homens e mulheres é particularmente evidente: cerca de 92% das pensões femininas estavam nesse escalão, contra cerca de metade das pensões masculinas.

A desigualdade reflete em larga medida as diferenças acumuladas durante a vida ativa: salários baixos, desemprego prolongado, trabalho informal, subdeclaração de rendimentos, emprego a tempo parcial e interrupções associadas à parentalidade ou à prestação de cuidados, situações que reduzem descontos efetuados e o valor das pensões. Estes fatores afetam sobretudo as mulheres, os trabalhadores com vínculos precários e as pessoas com carreiras curtas ou fragmentadas.

No conjunto dos beneficiários, 65,10% das pensões situavam-se entre a pensão mínima para carreiras contributivas inferiores a 15 anos (319,49 € em 2024, 341,08 € em 2026), enquanto 15,16% se encontravam abaixo desse limiar. O grupo de trabalho propõe valorizar a “densidade contributiva” — isto é, o peso efetivo dos períodos em que houve descontos — em vez de olhar apenas para o número de anos registados na carreira.

Fim total ou parcial do Complemento Solidário para Idosos

Para o grupo de trabalho liderado pelo economista Jorge Bravo, não basta saber quem desconta mais durante mais tempo: "Exige uma leitura conjunta do nível absoluto das pensões, da sua distribuição por género, idade e regime, da exposição ao risco de pobreza e da evolução do poder de compra ao longo de toda a reforma."

Metade dos pensionistas recebia em 2024 menos de 462€ por mês, enquanto apenas 5% auferia valores superiores a 1.685€.

"Quarenta e dois anos volvidos sobre a aprovação da primeira Lei de Bases da Segurança Social, o sistema atingiu a sua maturidade institucional e revelou-se, em muitos casos, incapaz de cumprir plenamente a sua missão fundamental: assegurar condições de vida condignas na velhice, contribuir de forma decisiva para a redução dos níveis de pobreza estrutural em Portugal e permitir uma transição suave entre a vida ativa e a vida inativa", conclui o grupo de trabalho.

Em 2025, um trabalhador com 40 anos de carreira e um salário próximo da média receberia, à partida, uma pensão equivalente a 68,3% do último salário bruto. É esta relação entre a primeira pensão e o último salário que se chama taxa de substituição.

A diferença torna-se mais significativa à medida que os anos passam. Num cenário de crescimento real do PIB inferior a 2%, como acontece em Portugal, um pensionista do 2.º escalão perde cerca de 2,5% do poder de compra ao fim de cinco anos e quase 14% ao fim de 30 anos. No 3.º escalão, a perda chega a cerca de 20% ao fim de três décadas. Só os pensionistas do 1.º escalão mantêm o poder de compra.

O grupo de trabalho questiona, por isso, a introdução de regras de atualização mais progressivas, por considerar que podem enfraquecer a relação entre aquilo que cada trabalhador descontou e o valor da pensão que recebe.

E aponta outro risco: uma redistribuição das pensões mais elevadas para as mais baixas pode não chegar necessariamente a quem mais precisa. Pode, por exemplo, beneficiar pessoas que tenham conseguido reduzir artificialmente os rendimentos declarados ou manipular a carreira contributiva para obter uma pensão mais baixa e, dessa forma, aceder a mecanismos de apoio.

O sistema público de pensões deve ser avaliado, segundo o relatório, numa perspetiva multidimensional e combinar pelo menos cinco linhas de atuação: reforçar a participação no mercado de trabalho formal, a declaração integral das remunerações, as contribuições, a equidade e a densidade contributiva; aperfeiçoar os mecanismos de proteção das interrupções involuntárias de carreira, em particular as associadas ao desemprego, à parentalidade, à doença e à prestação de cuidados; rever os mecanismos de indexação das pensões em pagamento para salvaguardar a justiça e a garantia da manutenção do poder de compra das pensões; assegurar que a prevenção da pobreza continua na velhice, com garantias focalizadas e articuladas entre contribuições e apoios nacionais, regionais, municipais e de instituições da sociedade civil; promover a diversificação das fontes de rendimento na reforma, incluindo sistemas complementares de pensões inclusivos, transparentes e com custos reduzidos.

O grupo de trabalho propõe criar uma Garantia Integrada para a Velhice (GIV), que substituiria progressivamente os atuais mínimos das pensões e parte ou a totalidade do Complemento Solidário para Idosos. A ideia é simples: garantir um rendimento mínimo na velhice sem cortar o benefício de quem conseguiu descontar mais.

Atualmente, alguns pensionistas podem ver o aumento da sua pensão contributiva ser quase totalmente compensado pela redução de um apoio social que recebem. Ou seja, descontar mais pode resultar em pouco ou nenhum aumento do rendimento total disponível. A GIV pretende alterar essa lógica.

Em vez de a garantia depender sobretudo do número de anos de carreira, passaria a ser calculada a partir do valor da pensão contributiva, da situação familiar e da ligação efetiva da pessoa ao sistema português. A garantia diminuiria gradualmente à medida que a pensão contributiva aumentasse. Mas nunca ao ponto de anular o benefício de ter descontado mais. Assim, cada euro adicional de pensão contributiva deveria traduzir-se num aumento, ainda que parcial, do rendimento total do pensionista.

A Garantia Integrada para a Velhice é inspirada no modelo sueco, que nasceu da grande reforma das pensões implementada em 1999. A Suécia passou então a combinar uma pensão pública baseada nos rendimentos de toda a carreira com uma garantipension, destinada a assegurar um rendimento mínimo aos pensionistas com carreiras contributivas fracas ou inexistentes.

A garantia é financiada pelo Estado e funciona como um complemento: quanto maior for a pensão contributiva, menor é o apoio, evitando que quem descontou mais fique exatamente com o mesmo rendimento de quem descontou pouco. O valor depende também dos anos de residência no país, sendo necessário, em regra, ter vivido 40 anos na Suécia para receber a garantia completa.

O modelo mantém-se atualmente, embora tenha sido adaptado ao aumento da esperança de vida. Os resultados indicam uma capacidade relevante de proteção dos idosos com rendimentos baixos: em 2024, a taxa de risco de pobreza das mulheres suecas com 65 ou mais anos era mesmo 1,3 pontos percentuais inferior à dos homens da mesma idade — uma das poucas exceções na União Europeia.

O caso sueco não permite atribuir estes resultados exclusivamente à garantia de pensão: o país tem um sistema previdencial diferente, complementado por fortes regimes profissionais, e outras políticas de combate à pobreza. Mas a experiência sueca é, sobretudo, uma referência sobre a forma de combinar uma pensão contributiva com uma garantia pública de rendimento mínimo.

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