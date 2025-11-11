Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Para fazer face a esta demanda e dado a diminuição das reservas de sangue nomeadamente do 0+, apelamos a todas as pessoas saudáveis que é muito importante contribuir com a sua dádiva para o bem-estar e saúde dos milhares de doentes que dela necessitam”, refere o presidente da FEPODABES, Alberto Mota, em comunicado citado pela Lusa.

O responsável lembra que a necessidade de sangue é constante nos hospitais, já que “os doentes oncológicos, os que são submetidos às mais diversas cirurgias ou aqueles que são vítimas de acidentes recorrem muitas vezes à transfusão sanguínea”.

Contudo, Alberto Mota alerta que há cada vez menos dadores: “As pessoas, infelizmente, cada vez doam menos e os dadores regulares, são gerações que estão a envelhecer, que já não podem dar sangue a partir dos 65 anos e, portanto, isto é uma luta diária para que os mais jovens venham a doar sangue”, sublinha.

Na mesma nota, a Federação recorda que dar sangue é um processo rápido e vital: o procedimento “é um procedimento rápido (cerca de 30 minutos), e pode ajudar a salvar várias pessoas, já que uma única unidade de sangue pode servir para ajudar até três pessoas”.

O apelo da FEPODABES estende-se a todos os cidadãos que reúnam as condições para doar: “Todos os cidadãos com mais de 18 anos, que tenham mais de 50kg e que sejam saudáveis podem dar sangue. Esse gesto simples contribui para salvar muitas vidas”, reforça Alberto Mota.

De acordo com um relatório do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), publicado em novembro, Portugal registou em 2024 uma nova redução no número de dadores, com menos cerca de 10 mil pessoas em relação a 2017, voltando assim a níveis próximos do período pré-pandemia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.