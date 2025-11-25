Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Em declarações aos jornalistas, André Ventura disse ainda que quando se acha que se deve pagar subsídios a quem está ilegal, fazer operações a quem está ilegal e dar apoio a quem está ilegal se deve perguntar assim: "Então e os que estão legais e os que cumpriram a lei e os que estão há não se quanto tempo à espera?".

Posteriormente, André Ventura inquiriu se Eduardo Barroso "quis fazer um momento televisivo para aparecer um bocadinho" ou "se disse mesmo a verdade".

Durante uma intervenção na SIC Notícias, Eduardo Barroso foi questionado sobre a frequência com que imigrantes ilegais são tratados no Serviço Nacional de Saúde. O médico-cirurgião geral acabou por revelar que procedeu a um transplante para salvar a vida a um imigrante ilegal, um jovem de 20 anos. O que denominou como "a maior ilegalidade" da sua vida profissional.

