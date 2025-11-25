Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas, André Ventura disse ainda que quando se acha que se deve pagar subsídios a quem está ilegal, fazer operações a quem está ilegal e dar apoio a quem está ilegal se deve perguntar assim: "Então e os que estão legais e os que cumpriram a lei e os que estão há não se quanto tempo à espera?".

Posteriormente, André Ventura inquiriu se Eduardo Barroso "quis fazer um momento televisivo para aparecer um bocadinho" ou "se disse mesmo a verdade".

Durante uma intervenção na SIC Notícias, Eduardo Barroso foi questionado sobre a frequência com que imigrantes ilegais são tratados no Serviço Nacional de Saúde. O médico-cirurgião geral acabou por revelar que procedeu a um transplante para salvar a vida a um imigrante ilegal, um jovem de 20 anos. O que denominou como "a maior ilegalidade" da sua vida profissional.

Eduardo Barroso assume "maior ilegalidade" da carreira para salvar imigrante ilegal. "O que fariam na minha situação?", pergunta aos candidatos presidenciais
Eduardo Barroso assume "maior ilegalidade" da carreira para salvar imigrante ilegal. "O que fariam na minha situação?", pergunta aos candidatos presidenciais
Ver artigo

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.