O momento aconteceu pouco antes do início de mais uma jornada da regata, quando o monarca já se encontrava no barco, rodeado da sua equipa e focado nos últimos detalhes. A vela soltou-se inesperadamente de vários metros de altura, provocando alarme entre os presentes. Testemunhas no local garantem que, se tivesse caído um pouco mais ao lado, o impacto poderia ter tido consequências muito sérias.

Ainda assim, segundo o CM, o Rei manteve a compostura, reagiu com tranquilidade, avaliou o que se tinha passado e, em poucos minutos, retomou os preparativos para competir. A cena foi rapidamente controlada e não impediu o rei de prosseguir com a sua participação na terceira jornada desta 43.ª edição da Copa del Rey Mapfre.