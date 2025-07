Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na água, o destaque vai para as sete regatas já completadas na Classe 470, que competiu já em frotas de ouro e prata. A frota de 420 prepara-se para fazer o mesmo esta sexta-feira. O dia de quarta-feira foi marcado por condições desafiantes para os cerca de 600 jovens velejadores em competição. O vento de noroeste (nortada) começou nos 15 nós e subiu até aos 20 nós, com ondas de cerca de 1,5 metros, tornando o mar de Matosinhos um verdadeiro campo de batalha náutico.

A maioria dos jovens atletas mostrou-se satisfeita com a experiência e muitos destacaram a variedade das condições meteorológicas: “Em três dias de regatas tivemos todos os ventos — começou fraco, ontem esteve bastante forte e hoje a previsão é média.” A nortada trouxe exigência, mas também vantagens: as regatas começaram mais cedo e terminaram mais cedo, permitindo aos atletas mais tempo de recuperação e descanso ao final do dia — algo fundamental numa semana intensa de competição.

O 2025 420 & 470 Junior European Championships é organizado pelo Clube de Vela Atlântico e pela Federação Portuguesa de Vela, com o apoio das Câmaras Municipais de Matosinhos, Porto e Gaia, e o patrocínio oficial da Festina Group. A prova integra o programa Matosinhos 2025 – Capital Europeia do Desporto, reforçando a importância da região no panorama da vela internacional juvenil.

Classificações (após o dia 3)

470 – Frota de Ouro

Lomane VALADE / Julien BUNEL

Roy LEVY / Ariel GAL

Livia CIAMPINELLI / Nicola BRUNOTTI

Melhor português: Francisco UVA / Duarte REIS — 20.º

420 Open

Said ROYO / Bernardo OLIVEIRA

Dimitra PELEKI / Fevronia BOUZANA

Iñigo JAUREGUI IZA / Ion ANCISAR ECHEVARRIA

Melhor português: Tiago MARTINS DOS SANTOS / Manuel SÊNCIO — 26.º

420 U17

Nicolas MARGARIA / Edoardo CAVERO

Andreas PSOMIADIS / Konstantinos SOURLATZIS

Epameinondas VENTOURIS-LADAS / Kyriakos ZAPONIDIS

Melhor português: Tomás PACHECO / Manuel ROCHA — 20.º

Resultados completos no site do 2025 Junior Europeans