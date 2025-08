Foi declarado o estado de emergência na cidade de Nova Iorque e em Nova Jérsia, devido a uma forte tempestade que atinge a costa leste dos EUA, com perigosas chuvas torrenciais e inundações repentinas na região.

Os meteorologistas previram chuvas intensas, com níveis que poderiam atingir, em média, os 7,6 cm por hora, e 13 a 20 em outros locais.

As autoridades da cidade de Nova Iorque alertaram que as chuvas fortes poderiam inundar algumas ruas e partes do metro, pedindo aos cidadãos que vivem em caves para se mudarem nestes dias.

Vários aeroportos em Nova Iorque, Nova Jersey, Washington e Filadélfia relataram atrasos e cancelamentos significativos de voos relacionados com esta tempestade.