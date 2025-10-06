Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Na sequência da mudança de operadora para a NOS, não foi assegurada a portabilidade dos números anteriormente em uso e amplamente divulgados à população. Como resultado, os contactos telefónicos que os cidadãos tinham registado deixaram de funcionar. Questionados, os agentes limitam-se a recomendar a consulta dos novos números na internet", revelam em comunicado, enumerando logo depois por que esta situação é "grave e inaceitável".

Exclusão de cidadãos vulneráveis: idosos e pessoas sem acesso ou competências digitais ficam sem possibilidade de saber os novos contactos;

Quebra da continuidade do serviço público: um canal de proximidade, usado diariamente para pequenas ocorrências e situações de conflito, deixou de estar acessível;

Risco em emergências: não conseguir contactar a esquadra mais próxima pode significar a perda de minutos cruciais e, em casos extremos, a diferença entre a vida e a morte.

A associação pede agora "medidas urgentes", como um "esclarecimento sobre os motivos que levaram a PSP a não assegurar a portabilidade dos números antigos, em violação da Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, artigos 54.º e seguintes)".

