Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A TAP Portugal subiu oito posições face a 2024, ocupando agora o 21.º lugar no ranking global, com uma pontuação de 7,37. A companhia destaca-se sobretudo na gestão de reclamações, sendo a melhor do mundo neste parâmetro, com 8,3 pontos, apesar da pontualidade ainda ser o seu ponto mais fraco (5,8).

Desde 2019, a TAP tem vindo a melhorar consistentemente a sua posição no ranking. No topo do ranking global está a Qatar Airways, seguida da Etihad Airways e da Virgin Atlantic.

Entre as 117 companhias analisadas, 70 apresentam avaliação negativa na gestão de reclamações. Em termos de aeroportos, o Aeroporto de Faro ultrapassou o do Porto, ocupando o 118.º lugar, enquanto o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mantém-se no final do ranking, em 244.º lugar.

O AirHelp Score baseia-se em dados detalhados de voos, avaliações de clientes e experiência da empresa no tratamento de queixas, e é considerado uma das avaliações mais abrangentes do setor.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.