Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acusou o Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024.

"A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação", disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna.

O presidente do maior sindicato da PSP, que acusou o Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024, avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.