Coordenador da Freedom Flotilla Brasil e membro do Comité Coordenador da Freedom Flotilla Coalition, Thiago Ávila tem dedicado quase duas décadas à solidariedade com o povo palestino e a defesa dos direitos humanos no Sul Global.

Nascido e criado no Brasil, combina o ativismo político com a comunicação, sendo também um socioambientalista comprometido com causas globais. Pai de uma filha de seis meses, Thiago Ávila organiza missões de solidariedade a vários países em crise, tendo a mais recente sido a missão humanitária a Cuba, em julho de 2024.

A sua ligação à causa palestiniana começou há 19 anos. Desde então, esteve pessoalmente na região e em países vizinhos, promovendo ações de solidariedade e produzindo conteúdos educativos sobre a situação da Palestina nas redes sociais.

Além do trabalho que desenvolve online, organiza manifestações e debates, e tem dado entrevistas a meios de comunicação internacionais, expondo a realidade da região e confrontando posições sionistas.

Desde outubro de 2023, Thiago Ávila tem liderado esforços para criar um corredor humanitário perene para Gaza, tentando combater a fome e a crise humanitária na região. Este trabalho envolveu mobilizações no Egito para a abertura da fronteira de Rafah, e ainda a participação em missões de emergência em águas turcas e a articulação em outros países vizinhos para aumentar o compromisso internacional com a causa da Palestina.

A visibilidade do ativista levou-o a enfrentar represálias. Em junho de 2025, Ávila foi detido e deportado por Israel ao tentar chegar a Gaza a bordo da Flotilla da Liberdade. Durante dois dias, ficou numa cela solitária antes de regressar ao Brasil, onde foi recebido por militantes pró-Palestina. A experiência reforçou a sua determinação em continuar a lutar por justiça e solidariedade internacional.

Participação no Fórum Socialismo 2025

No Fórum Socialismo 2025, Thiago Ávila estará presente na sessão plenária de sábado, ao lado da eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. A sua intervenção focará na situação humanitária em Gaza, no genocídio palestino denunciado internacionalmente e na necessidade de uma resposta global coordenada que promova solidariedade e direitos humanos.

O ativista brasileiro chega a Coimbra com uma experiência consolidada no ativismo internacional e uma rede de contactos globais, oferecendo aos participantes do fórum uma perspetiva única sobre solidariedade internacional, direitos humanos e mobilização cívica. Thiago Ávila simboliza o compromisso do Sul Global com causas globais, reforçando o debate sobre justiça social, direitos humanos e cooperação internacional que caracteriza esta edição do Fórum Socialismo.