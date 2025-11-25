Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os ativistas do grupo Last Generation, que bloquearam a pista do aeroporto de Hamburgo, terão agora de pagar uma multa de 400 mil euros à Lufthansa, ou seja, o custo das compensações pagas aos passageiros, do combustível desperdiçado e das receitas que a companhia perdeu. Durante esse período, tiveram de ser cancelados 57 voos de companhias aéreas do grupo Lufthansa.

O tribunal afirmou que os ativistas "transgrediram deliberadamente os limites do direito penal", embora o objetivo da mobilização não só fosse legítimo, como também "essencial para a sobrevivência da sociedade humana na sua forma atual".

Além disso, o tribunal determinou que os ativistas deverão também suportar todas as despesas futuras em que incorram a empresa autora da ação e outras companhias aéreas em consequência do bloqueio e cumprirão dois anos de prisão caso não paguem a multa imposta.

A sentença ainda não transitou em julgado e pode ser alvo de recurso no prazo de um mês.

