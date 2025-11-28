Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A produção, assinada pela MTL – Music Theater Lisbon, conta a vibrante história da comunidade latina de Washington Heights, em Nova Iorque. No centro da narrativa está Usnavi, o dono de uma pequena bodega que sonha regressar à República Dominicana. Ao longo de três dias de calor intenso, o bairro vê-se confrontado com os desafios do sonho americano, entre lutas, ambições e a força inesgotável da comunidade.

Com uma fusão explosiva de hip-hop, salsa e merengue, "In the Heights" celebra identidade, pertença e o verdadeiro significado de “casa”. A energia contagiante do espetáculo mantém-se fiel ao original, preservando o espírito que conquistou plateias em todo o mundo.

A versão portuguesa conta com encenação de Sissi Martins, direção artística de Martim Galamba, Rúben Madureira e Sissi Martins, direção musical de Tom Neiva e coreografia de Marco Mercier.

A adaptação do libreto para português é de João Sá Coelho, que protagonizou a adaptação portuguesa de Dear Evan Hansen no Teatro Maria Matos, em 2024 e também com direção vocal de Carlos Meireles. A equipa criativa inclui ainda cenografia e figurinos de Pedro Morim, desenho de som de Daniel Fernandes, desenho de luz de Francisco Alves, direção de cena de Sílvia Moura, assistência de produção de Bruno Águas e consultoria de Quiara Alegría Hudes e Philip Himberg.

Os bilhetes já estão aqui e bilheteira do Teatro Variedades. Custam entre 20 e 30 euros.

O musical promete ficar no Teatro Variedades de 25 de março de 2026 até 3 de maio.

