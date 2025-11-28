Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro título mundial sénior feminino da história para Portugal foi alcançado por Sofia Oliveira, atleta do Desportivo de Guimarães, que venceu na final a ucraniana Alina Martyniuk. Pouco depois, Catarina Dias confirmou o segundo ouro para a seleção nacional ao derrotar a sérvia Aleksandra Krstic.

A atleta de Montalegre, que representa o Ginásio Clube Mirandelense, soma assim o título mundial ao ouro conquistado este ano nos Jogos Mundiais (World Games), em Chengdu, na China, encerrando uma época de sonho.

Para além dos dois títulos mundiais, a comitiva portuguesa regressa dos Emirados Árabes Unidos com mais três medalhas de bronze, conquistadas por Cátia Batista (seniores) e pelos veteranos Emanuel Cortes e Nuno Lopes.

