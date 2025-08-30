Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A queda dos vidros aconteceu durante os festejos do primeiro golo do Futebol Clube do Porto.

Segundo a CNN, todos os feridos são ligeiros e várias pessoas foram assistidas no local.

No exterior, a PSP continua a acompanhar os adeptos. Uma pessoa foi detida por desobediência antes do jogo e cinco foram identificadas pelo uso de pirotecnia.

Além disso, quatro adeptos acabaram por ser retirados do estádio por excesso de álcool.