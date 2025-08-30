Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no Estádio de Alvalade, em Lisboa, após a queda de vidros na bancada do Sporting.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A queda dos vidros aconteceu durante os festejos do primeiro golo do Futebol Clube do Porto.
Segundo a CNN, todos os feridos são ligeiros e várias pessoas foram assistidas no local.
No exterior, a PSP continua a acompanhar os adeptos. Uma pessoa foi detida por desobediência antes do jogo e cinco foram identificadas pelo uso de pirotecnia.
Além disso, quatro adeptos acabaram por ser retirados do estádio por excesso de álcool.
Comentários