O anúncio do aumento do preço da gasolina em Angola originou hoje enchentes nos postos de abastecimento em Luanda, com filas intermináveis de viaturas e automobilistas agastados pela espera para abastecer, receando a subida do custo de vida., Luanda, Angola, 1 de junho de 2023. O cenário foi constatado pela Lusa ao fim da tarde de hoje na Avenida Comandante Gika, bairro Alvalade, centro da capital angolana, onde o desfile de viaturas, com automobilistas ávidos em encher os depósitos, serpenteava grande parte da extensão do asfalto. AMPE ROGÉRIO/LUSA

