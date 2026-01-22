Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, realizada pela Brigada Especializada de Vinhos e Produtos Vitivinícolas da Unidade Regional do Centro, visou verificar o cumprimento das regras na distribuição e comercialização de produtos vitivinícolas. Do total apreendido, 11.450 litros eram de vinho branco e 9.680 litros de vinho tinto, todos engarrafados e prontos para consumo, mas em incumprimento da legislação em vigor.

Como resultado das inspeções, a ASAE instaurou dois processos de contraordenação por irregularidades na rotulagem dos vinhos e por falta de comunicação prévia dos rótulos ao Instituto da Vinha e do Vinho. A ausência de rotulagem adequada impede a identificação correta do produto e configura prática fraudulenta, podendo induzir o consumidor em erro e gerar lucros indevidos, segundo a autoridade.

Em comunicado, a ASAE sublinha que continuará a reforçar a fiscalização no setor vitivinícola, um dos mais relevantes para a economia nacional, com o objetivo de proteger os consumidores e assegurar uma concorrência justa entre operadores económicos.

