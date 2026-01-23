Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, com a introdução destes equipamentos de scanner, também será possível deixar eletrónicos, como computadores portáteis, dentro da bagagem, e já não será obrigatório o uso de sacos plásticos transparentes para líquidos. O aeroporto estima que o novo sistema permitirá reduzir significativamente as esperas e poupar cerca de 16 milhões de sacos de plástico descartáveis por ano.

O presidente executivo de Heathrow, Thomas Woldbye, destacou que “todos os passageiros de Heathrow podem agora deixar líquidos e computadores portáteis nas suas malas na segurança […] Isto significará menos tempo a preparar-se para o controlo e mais tempo a desfrutar da viagem”.

O aeroporto afirma ser o maior do mundo a ter a nova tecnologia totalmente instalada em todos os seus terminais. Contudo, Heathrow não é o primeiro aeroporto do Reino Unido a adotar os scanners de alta tecnologia: Gatwick, Edimburgo e Birmingham já os instalaram nos últimos anos, tendo também aumentado o limite de líquidos para dois litros.

Na maioria dos aeroportos britânicos, os passageiros continuam a poder transportar líquidos em recipientes de até 100 ml sem necessidade de os colocar em sacos plásticos transparentes. Bristol e Belfast são outros exemplos de aeroportos que elevaram recentemente o limite para dois litros.

O Heathrow garante que os scanners, que proporcionam imagens mais detalhadas das bagagens de cabine, conseguem processar “milhares de passageiros por hora com maior eficiência, mantendo elevados padrões de segurança e proteção”.

