Segundo a PSP, o reforço do contacto direto com idosos visa detetar precocemente casos de isolamento social ou geográfico, vulnerabilidade física e psicológica, e suspeitas de crimes. As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima recolhem sinais de risco que, quando necessário, são partilhados com instituições de apoio social ou serviços de saúde. Em muitos casos, os polícias tornam-se a única companhia regular destes cidadãos, fortalecendo a relação de confiança que caracteriza o policiamento de proximidade.

Para combater o isolamento, a PSP apela também à criação de redes de vizinhança, pedindo aos moradores que estejam atentos a alterações anormais nas rotinas dos vizinhos e que comuniquem sinais suspeitos em tempo útil, por forma a permitir uma intervenção rápida.

Com a descida das temperaturas, a polícia reforça ainda os alertas para os perigos associados ao uso de equipamentos de aquecimento. Entre as recomendações estão manter aquecedores afastados de materiais inflamáveis, não secar roupa sobre fontes de calor, desligar equipamentos antes de dormir ou sair de casa, evitar velas acesas sem vigilância e não sobrecarregar tomadas elétricas. A PSP lembra ainda que fogões e esquentadores não devem ser deixados ligados quando a habitação está desocupada e que, em caso de incêndio ou emergência, deve ser contactado o número 112.

No que diz respeito à prevenção criminal, a PSP sublinha que os idosos continuam a ser alvo frequente de furtos por engano e burlas cometidas por falsos funcionários. Para evitar este tipo de crimes, recomenda-se não abrir a porta a desconhecidos, manter portas e janelas trancadas, usar correntes de segurança, recusar pedidos de acesso à habitação e contactar o 112 perante comportamentos insistentes. A polícia alerta ainda para ofertas suspeitas, para não facultar cartões bancários ou códigos PIN, e para a importância de não divulgar rotinas ou dados pessoais a estranhos.

A PSP aconselha também a não guardar grandes quantias de dinheiro em casa e a manter objetos de valor em cofres. Todos os movimentos suspeitos num prédio ou bairro devem ser comunicados à autoridade policial.

A força de segurança apela à população para que denuncie qualquer ilícito criminal presencialmente numa esquadra ou através dos e-mails: violenciadomestica@psp.pt e proximidade@psp.pt.

