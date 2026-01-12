Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados divulgados pela PSP, no âmbito do controlo, prevenção e combate à posse ilegal de armas de fogo, foram realizadas 168 operações especiais de prevenção criminal durante o ano passado, envolvendo 5.535 polícias. Dessas operações, 72 decorreram na área metropolitana de Lisboa e 26 na área metropolitana do Porto.

As ações resultaram na detenção de 182 pessoas e na apreensão de 112 armas, incluindo 23 armas de fogo, 33 armas brancas e 56 outras armas.

Entre os diferentes tipos de armas apreendidas nos últimos seis anos, destacam-se as pistolas, com 8.086 apreensões, e as espingardas, com 4.998. A PSP sublinha, no entanto, que nem todos os tipos de armas apresentam a mesma evolução. No caso das espingardas, o número de apreensões em 2025 foi mais do triplo do registado no ano anterior.

Segundo a polícia, este aumento não significa necessariamente uma maior circulação deste tipo de armas, podendo estar associado ao aumento das entregas voluntárias, nomeadamente por familiares de proprietários falecidos, às ações de sensibilização promovidas pela PSP e a uma maior proatividade policial no terreno.

No que diz respeito ao licenciamento, até 31 de dezembro de 2025 estavam registadas em Portugal 1.875.661 armas de fogo manifestadas e existiam 149.732 licenças de uso e porte de arma válidas. Destas, 19.625 correspondem a concessões iniciais e 130.107 a renovações. As licenças das classes C e D — associadas sobretudo a armas de caça — representam a maioria dos títulos válidos.

