Este domingo, refira-se, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social alegou que há mães que amamentam os filhos até à escola primária para terem uma redução do horário de trabalho. Já esta segunda-feira, José Luís Carneiro, líder do PS, pediu esclarecimentos a Maria do Rosário Palma Ramalho.

"A ministra do Trabalho devia ter obrigação de, tendo falado de mães que alegadamente usavam de forma abusiva do direito à amamentação, que é um direito que é prescrito, nomeadamente pelo médico de família, deve, do meu ponto de vista, explicar quantos casos há destes no país e o que é que a Inspeção da Segurança Social está a fazer para procurar pôr em causa, digamos, e avaliar em que termos é que essas alegadas situações põem em causa o direito fundamental", disse José Luís Carneiro, lançando outras críticas ao governo.

"É inaceitável e põe em causa valores fundamentais. Nós estamos a recuar a 2013, do ponto de vista da legislação laboral, no que respeita particularmente à precariedade, porque se permite abrir a porta à precariedade permanente na legislação laboral, nomeadamente na contratação dos mais jovens, no que tem que ver com o direito à amamentação, no que tem que ver com o luto e com o exercício desse direito", critica.