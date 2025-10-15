Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, anunciou durante a madrugada desta quarta-feira que o partido irá adoptar uma “abstenção exigente” na votação, em sede de generalidade, do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), diz a Rádio Renascença (RR).

A decisão foi tomada após reunião da Comissão Política Nacional e comunicada aos jornalistas no Largo do Rato, sede nacional do PS.

Em declarações, José Luís Carneiro criticou duramente o documento do Governo, classificando-o como “vazio” e acusando o executivo de demonstrar “insensibilidade” face aos problemas mais prementes dos portugueses. O líder socialista referiu que o OE2026, tal como apresentado, não oferece respostas eficazes às necessidades da população, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para a estabilidade económica e social.

Apesar das críticas, o secretário-geral do PS reconheceu que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumpriu a sua palavra ao deixar de fora do Orçamento temas considerados sensíveis, como a reforma laboral. Este ponto foi determinante para a decisão do partido: “Cumpridas essas exigências, o PS deverá honrar a palavra dada aos portugueses, não se constituindo para um fator para a instabilidade política. Assumimos assim uma abstenção exigente”, afirmou José Luís Carneiro.

O líder socialista clarificou que a abstenção se aplica apenas à fase da generalidade do Orçamento e apelou ao Governo para que não tente “desvirtuar” o documento durante este processo, de modo a respeitar o sentido de voto do PS.

Reforçou ainda que o Executivo não poderá usar a posição do PS como pretexto para eventuais falhas de governação: “Não queremos que o Governo venha a utilizar a desculpa do voto do PS para esconder a sua incapacidade e incompetência”, sublinhou.

