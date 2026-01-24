Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As decisões foram tomadas durante a reunião da Comissão Nacional, realizada em Lisboa, e anunciadas pelo presidente do partido, Carlos César. O calendário agora definido estabelece ainda que o prazo para apresentação de candidaturas à liderança socialista termina a 26 de Fevereiro.

José Luís Carneiro confirmou a intenção de se recandidatar ao cargo de secretário-geral, num processo que marcará uma nova fase na vida interna do partido.

Em declarações aos jornalistas, Carlos César sublinhou que esta reunião representa o início de um “período de reorganização interna e de relegitimação dos órgãos próprios do PS”, numa altura em que o partido procura reforçar a sua estrutura e clarificar a sua liderança.

O congresso nacional, que decorrerá no final de Março, será o momento decisivo para a eleição e tomada de posse dos novos órgãos dirigentes, bem como para a definição da estratégia política do PS para o próximo ciclo político.

