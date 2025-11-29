Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Rádio Renascença, que cita o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, um técnico viajou já de Roma para Istambul para proceder às operações necessárias para que Leão XIV consiga viajar amanhã para o Líbano, onde o pontífice vai continuar a sua primeira viagem apostólica.

Na sexta-feira, a Airbus chamou os aviões da família A320 para uma atualização urgente de software de controlo de voo.

Segundo um boletim enviado às companhias aéreas, a atualização nos modelos A319, A320 e A321 deve ser realizada antes do próximo voo de rotina. Em comunicado, a European Union Aviation Safety Agency (EASA) anunciou que a medida entra em vigor a partir de 29 de novembro de 2025, às 23h59.

