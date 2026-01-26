Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), a Towa Pharmaceutical vai recolher nove lotes de Sertralina toLife 50 e 100 mg, comprimidos revestidos por película, “por ter sido detetada uma impureza acima do limite aceitável”, revela o Observador, citando a Lusa. Já a Pharmanovia vai proceder à recolha voluntária de dez lotes de Tenormin 50 e 100 mg, devido à omissão no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo da referência à reação adversa “depressão”.

Em comunicado no site, a Autoridade Nacional do Medicamento apelou às entidades que possuam estes lotes em stock para que não os vendam, dispensem ou administrem, procedendo à sua devolução. Para os doentes que estejam a utilizar medicamentos destes lotes, o Infarmed reforça que não devem interromper o tratamento, devendo consultar o médico o mais rapidamente possível para avaliar a necessidade de substituição por um medicamento alternativo

