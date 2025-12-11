Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O corpo estará em câmara ardente na Igreja de S. João de Deus em Lisboa, sábado entre as 18h e as 22h e domingo entre as 12h e as 15h30, hora em que decorrerá uma missa de corpo presente e o corpo seguirá para o Cemitério do Alto de S. João”, adiantou a família da atriz, em comunicado, citado pela SIC Notícias.

Nasceu a 30 de maio de 1936, participou na primeira novela portuguesa "Vila Faia", lançada em 1986.

Formou-se em Teatro na Bristol Old Vic Theatre School, integrou a Companhia Portuguesa de Comediantes e, em 1968, juntou-se ao Teatro D. Maria II. Lecionou na Escola de Teatro do Conservatório Nacional, participou em várias obras de Manoel de Oliveira e exerceu funções públicas como assessora da Secretaria de Estado da Cultura, membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social e assessora do Instituto de Artes Cénicas.

Fez a sua última atuação em 2017, na peça “Odeio-te, Meu Amor”, no Teatro Nacional D. Maria II.

