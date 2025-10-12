Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a projeção, caso o pior cenário se verifique, 2025 ser o ano com maior abstenção em eleições autárquicas. O valor mais alto foi registado em 2013, com 47,4%.

Considerando os dados oficiais, a afluência às urnas para as eleições autárquicas situava-se em 43,42% até às 16h00, valor superior ao de 2021.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.