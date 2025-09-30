Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa, com uma dotação inicial de 30 milhões de euros, podendo ser reforçada em mais 10 milhões, prevê a atribuição de vouchers para a compra de equipamentos elétricos com classificação energética A ou superior.

As candidaturas estão abertas até 30 de junho de 2026 ou até esgotar o orçamento previsto, e os cheques poderão ser utilizados apenas nas lojas aderentes, entre as quais se encontram Worten, Leroy Merlin, Rádio Popular, Euronics e El Corte Inglés, bem como estabelecimentos de proximidade, de acordo com o Expresso.

Os interessados podem submeter as candidaturas a partir das 11h no site do Fundo Ambiental, que alerta para possíveis atrasos devido ao elevado volume de acessos.

O E-Lar, inicialmente destinado a famílias carenciadas, passou a abranger todos os agregados, embora os cheques mais elevados continuem a ser reservados aos beneficiários de apoios sociais.

As famílias carenciadas podem receber até 1.683 euros, enquanto os restantes beneficiários têm direito a um máximo de 1.100 euros. Os valores variam consoante o equipamento — placas elétricas de indução, placas elétricas convencionais, fornos e termoacumuladores elétricos, sendo que nos casos das famílias carenciadas as lojas recebem ainda um montante adicional pelo transporte e instalação.

Após a candidatura ser aprovada, o beneficiário recebe um voucher digital que deve ser utilizado numa única transação junto de um dos fornecedores aderentes. Os equipamentos antigos serão recolhidos e encaminhados para reciclagem.

