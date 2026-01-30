Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António José Seguro voltou a cancelar uma ação de campanha esta sexta-feira, prevista para o Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em São João da Madeira, para se deslocar novamente, sozinho e sem comunicação social, às zonas afetadas pelo mau tempo na região centro. Depois de ter cancelado na noite anterior um comício em Almeirim devido à ativação do Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil em Santarém, o candidato socialista explicou que não pretende fazer qualquer aproveitamento político da situação. A sua agenda prevê ainda visitas a Oliveira de Azeméis e um jantar em Viseu.

Por sua vez, André Ventura também alterou a sua campanha devido ao estado de calamidade, mas no sentido inverso. A arruada marcada para a manhã em Espinho foi cancelada e substituída por uma recolha de bens essenciais para apoiar as populações afetadas. À tarde, Ventura realizará uma arruada na Póvoa de Varzim, conforme previsto.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, à semelhança de vários membros do Governo, percorre hoje várias regiões afetadas pela depressão Kristin, acompanhado pelo Comissário Europeu da Energia e Habitação, Dan Jørgensen, e pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. A agenda inclui visitas à Marinha Grande, ao Hospital de Leiria com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e à Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, seguido de uma visita ao Hospital da Figueira da Foz e à Zona Industrial de Meirinhas, em Pombal. Leitão Amaro sublinhou nas redes sociais a importância da coordenação e do planeamento nas operações de socorro e assistência às populações afetadas.

