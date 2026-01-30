Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Mais uma tragédia em Pedrógão, infelizmente", disse o autarca, referindo que parte do município mantém algumas comunicações ativas e que a eletricidade está a ser assegurada na sede do concelho através de geradores.

Segundo João Marques, o principal problema prende-se com os danos nas habitações, muitas das quais ficaram sem telhado. A falta de meios está a agravar a resposta à emergência. "Não temos plásticos, não temos lonas suficientes, não temos pessoal, não temos empresas em número suficiente para poder ajudar as pessoas", alertou, acrescentando que a chuva está a provocar prejuízos elevados, com o recheio das casas a ser "completamente degradado".

O presidente da Câmara explicou ainda que os munícipes que necessitam de maior apoio foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo do concelho, onde estão a receber assistência, incluindo apoio médico.

As autoridades locais continuam a avaliar os estragos e a articular respostas de emergência para apoiar a população afetada.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.