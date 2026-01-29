Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o relatório, em causa estão 125 frações utilizadas por organismos públicos que não cumpriram o princípio da onerosidade — em vigor desde 2007 e reforçado nas Leis do Orçamento do Estado desde 2019 — que obriga a que a cedência ou arrendamento de imóveis públicos gere receita para o Estado. A dívida analisada refere-se ao período entre 2019 e o final de 2024.

A IGF conclui que o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) tem adotado apenas notificações para pagamento voluntário, sem avançar com outras medidas de cobrança, o que contribuiu para a manutenção do valor em dívida.

A auditoria revela ainda que 854 imóveis, cerca de um terço do património sob gestão do IGFSS, estão devolutos, continuando, no entanto, a gerar custos com condomínio, conservação e limpeza. Paralelamente, foi registado um aumento de 31% nas rendas por cobrar em regimes de renda livre e social, que passaram de 2 milhões de euros em 2021 para 2,7 milhões em 2024.

No segmento da renda livre, a IGF destaca que a renda média mensal é de 601 euros, sendo que mais de metade das frações têm rendas inferiores a 250 euros e um valor por metro quadrado abaixo da média nacional.

O relatório aponta também que 36,8% das frações não têm contrato de arrendamento ativo, incluindo imóveis habitacionais, terrenos e espaços comerciais, apesar de parte do parque imobiliário estar em reabilitação no âmbito do PRR e do programa +Habitação.

Foram igualmente identificadas falhas nos registos e no controlo interno, com inventários incompletos, dados desatualizados e divergências entre a informação do IGFSS, da Autoridade Tributária e do Instituto dos Registos e do Notariado. Enquanto o IGFSS refere a existência de 2.561 frações, a Autoridade Tributária contabiliza 2.709, avaliadas em 207 milhões de euros.

A auditoria alerta ainda para casos de ocupação abusiva, em que o instituto não tinha conhecimento dos ocupantes nem acionou mecanismos legais para recuperar os imóveis.

O relatório foi homologado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a 15 de janeiro. O IGFSS comprometeu-se a cumprir as recomendações, que incluem o reforço da cobrança de dívidas, a definição de uma política de atualização de rendas alinhada com o mercado e a articulação com as tutelas governativas das entidades públicas devedoras.

