Todas as empresas sonham em ter o empregado ideal. Por vezes, os recursos humanos fazem mil e uma entrevistas para conseguirem encontrar uma pessoa que lhe agrade. A ChallengeRocket, da Polónia, acredita ter uma solução mais prática e rápida para satisfazer as pretensões dos empregadores.

Através da Inteligência Artificial, e de uma extensa base de dados, a aplicação polaca promete encontrar o "empregado ideal".

"Acreditamos que temos a solução para os patrões, mas também para quem quer trabalhar. Analisamos os currículos, trabalhamo-los e colocamo-los nas nossas bases de dados. Depois é um trabalho feito pela Inteligência Artificial. Um determinado empregador diz que quer um empregado com determinadas particularidades, em poucos segundos a aplicação elimina todos aqueles que não interessam, que não reúnem determinados pressupostos. E esses pressupostos, por exemplo, podem ser humanos. Um diretor de recursos humanos, antes de falar pessoalmente com um candidato, não sabe se ele é simpático, se tem a aparência que pretendem, etc. Nós fazemos esse trabalho. Além do envio do currículo, trabalhamos com profissionais que analisam pessoalmente os candidatos e juntamos isso ao algoritmo", diz Jan Franciszek, revelando que, na Polónia, têm já uma base de dados com "mais de 20 mil candidatos" e já encontraram muitos empregados, ditos, ideais.

"Felizmente já empregámos muitas pessoas e pedimos sempre feedback às empresas e tem sido muito positivo. É um trabalho que fazemos pelas empresas, mas, sobretudo, pelas pessoas que estão à procura de emprego. Todos são empregados ideais, mas alguns não vingam em determinadas empresas porque não foram feitas para essas empresas. Diz-se que há um homem indicado para uma mulher e nós entendemos que também há empregados e empregados. Pode não servir para uma determinada empresa, mas isso não quer dizer que não sirva para outra", revela.

O CEO da Challenge Rocket veio pela primeira vez à Web Summit este ano e não se arrepende.

"O feedback tem sido muito positivo. Temos conseguido bons contactos, um pouco por todo o mundo, mesmo de Portugal, e a aposta na Web Summit foi acertada, estamos muito satisfeitos e com vontade de continuar a crescer. Este tipo de eventos é fantástico para quem está neste meio", assinalou.

