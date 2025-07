"Problema não é dos helicópteros, é das infraestruturas". Nuno Melo responde à polémica dos helicópteros que não podem aterrar em algumas unidades de saúde do país

"O problema apontado de onde os helicópteros podem pousar ou não, não é deles, é das infraestruturas", afirmou o ministro da Defesa sobre a polémica dos helicópteros que não podem aterrar em algumas unidades de saúde do país.

Nuno Melo, em declarações à Antena 1, acrescentou também a adição de mais um meio aéreo: "com a entrada de um helicóptero ao serviço no dia de amanhã [quinta-feira], a Força Aérea tem agora quatro meios aéreos, disponíveis 24 horas por dia. Um helicóptero, dois aviões disponíveis, que estão parados, mas disponíveis 24 horas por dia, garantindo um transporte muito mais rápido do que os helicópteros. E a partir de amanhã [quinta-feira] volta a ter mais um helicóptero 24 horas por dia, que já não é um helicóptero pesado", afirmou Nuno Melo à Antena 1.

Segundo o governante, a Força Aérea disponibiliza assim dois helicópteros, o Black Hawk e o Merlin EH-101, realçando que é devido um sentimento de "gratidão" à Força Aérea pelo papel que tem desempenhado na emergência médica, realçando que o ramo não o faz "nem por negócio, nem por interesse".