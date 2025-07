Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A missão revelou-se particularmente complexa devido à forte agitação marítima e ao reduzido tamanho do veleiro, que dificultaram as manobras e aumentaram o risco para o recuperador salvador. Nessas condições, a vítima foi colocada numa balsa para ser resgatada em segurança. Quase três horas depois, o helicóptero regressava ao Montijo com a vítima salva.

Este não foi, no entanto, o único resgate do dia. Ainda durante a manhã, um outro helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 foi empenhado no resgate de um homem de 36 anos a bordo de um navio cargueiro, a 216 km de Porto Santo, na Madeira, devido a uma situação clínica que requeria cuidados médicos urgentes. A vítima foi transportada para o Funchal e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Já em terra, pelas 16h30, um helicóptero AW119 Koala da Esquadra 552 – “Koala” resgatou uma pessoa vítima de um acidente com trator em S. Teotónio, Odemira. O helicóptero descolou da Base Aérea N.º 11, em Beja, para concretizar a missão.

Segundo a Força Aérea, os resgates no mar foram solicitados pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha Portuguesa, tendo sido coordenados pelos Centros Coordenadores de Busca e Salvamento de Lisboa e Lajes, ambos da Força Aérea.

Além destas três missões de resgate, durante o dia de ontem, um avião C-295M da Esquadra 502 – “Elefantes”, destacado na Base Aérea N.º 4, nos Açores, transportou cinco doentes entre ilhas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.