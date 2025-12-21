Especialistas em cibersegurança e privacidade alertam que a transferência de dados das casas dos consumidores, incluindo mapas detalhados de interiores registados pelos dispositivos, pode constituir uma ameaça à soberania de dados e à segurança nacional, uma vez que informações sensíveis sobre hábitos de vida e estruturas residenciais podem ser acedidas remotamente.

A iRobot tinha construído a sua reputação em torno da inovação tecnológica e da conveniência doméstica, mas esta crise expõe a vulnerabilidade das empresas tecnológicas perante pressões regulatórias e económicas. Consumidores e autoridades têm agora de avaliar os riscos de partilha de dados privados com entidades estrangeiras.

A insolvência da iRobot levanta também questões sobre a proteção legal de dados pessoais em transações internacionais e sobre a responsabilidade de fabricantes de dispositivos inteligentes na preservação da privacidade dos utilizadores.