Bruno Pinto, um homem associado a movimentos de extrema-direita, ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia Judiciária por instigação ao ódio e ameaças de morte contra uma jornalista brasileira, avança a CNN Portugal. A decisão foi decretada pelo Tribunal de Instrução Criminal, por promoção do DIAP de Lisboa.

A detenção, efetuada na terça-feira pela Unidade de Contraterrorismo da PJ, ocorreu na residência do suspeito, na zona de Vila Real. Segundo as autoridades, Bruno Pinto fez várias publicações na rede social X, nas quais expressava mensagens de apologia neonazi e incitava à violência. Numa delas, afirmou oferecer dinheiro “a quem realizar um massacre e exterminar pelo menos 100 brasileiros em Portugal”, acrescentando um “bónus de 100 mil euros a quem me trouxer a cabeça de Stefani Costa”, jornalista brasileira radicada em Portugal.

As ameaças foram publicadas em setembro, meses depois de o mesmo indivíduo ter enviado à vítima, em junho do ano passado, uma imagem em que surgia armado e afirmava que as armas seriam usadas para matá-la. A jornalista apresentou queixa ao Ministério Público, com o apoio da embaixada do Brasil, e o caso está a ser investigado pelo DIAP de Lisboa, em articulação com a Polícia Judiciária.

As mensagens de setembro foram divulgadas poucos dias depois de outro homem ter sido detido por também incitar à violência contra cidadãos brasileiros, oferecendo “500 euros por cada cabeça de brasileiro decapitado”.