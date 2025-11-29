Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia foi imediatamente chamada ao local e confirmou tratar-se de um homem, revela a CNN Portugal.

Face às circunstâncias da descoberta, foi ativado o protocolo habitual para este tipo de ocorrências, com a Polícia Judiciária a assumir a investigação.

As autoridades continuam no local a realizar perícias e a recolher indícios que possam ajudar a identificar a vítima e a determinar as causas da morte.

