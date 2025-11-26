Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito desta investigação, em abril, tinham sido apreendidos 320 kg de folhas de canábis, acondicionadas a vácuo e dissimuladas numa carga de veículo pesado de mercadorias, com destino ao norte da Europa, sendo também apreendido o veículo. A organização investigada é considerada complexa e com elevados recursos técnicos, recorrendo a manobras de contra-vigilância e monitorização das autoridades.

O caso gera alarme social, devido à violência e ao impacto negativo na saúde e bem-estar da comunidade, estando associado a outros crimes, como delitos contra a propriedade e contra pessoas, além do branqueamento de capitais, usado para ocultar os lucros ilícitos.

Durante 13 buscas, foram apreendidos: três viaturas ligeiras de passageiros de gama alta, uma viatura ligeira de mercadorias, dois motociclos, três localizadores GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de valor elevado.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente e ficou em prisão preventiva.