Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A libertação de Brückner tornou-se possível depois de em junho um doador anónimo ter pagado uma multa que o alemão tinha em dívida. O germânico tinha uma dívida por saldar de 1446 euros, devido à condenação anterior, em 2015 e, caso não pagasse, teria pela frente mais 56 dias de prisão.

Sem provas suficientes para uma acusação, o Ministério Público alemão não pode impedir a libertação do suspeito, que negou sempre qualquer ligação ao caso Maddie.

Em junho, decorreram buscas na zona da Atalaia, em Lagos, pedidas pelas autoridades alemãs, no âmbito da investigação ao desaparecimento de Maddie McCann. Durante três dias, cerca de 60 inspetores da Polícia Judiciária e da polícia germânica vasculharam edifícios em ruínas, cisternas e poços abandonados em dezenas de propriedades naquela zona, entre a praia de Porto de Mós e a vila da praia da Luz, sem que nada de relevante fosse encontrado.