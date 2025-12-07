Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente de Israel, Isaac Herzog, rejeitou este fim de semana o pedido formal de Donald Trump para perdoar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que enfrenta um julgamento há mais de cinco anos por acusações de corrupção.

Em entrevista ao Politico, Herzog afirmou que “respeita a amizade e a opinião do Presidente Trump”, mas sublinhou que Israel é um país soberano e que o seu sistema judicial deve ser integralmente respeitado.

“Este é certamente um pedido extraordinário e, acima de tudo, ao lidar com ele, vou considerar o que é melhor para o povo israelita. O bem-estar do povo israelita é a minha primeira, segunda e terceira prioridade”, declarou.

No mês passado, Trump enviou uma carta ao presidente israelita, classificando as acusações contra Netanyahu como “políticas” e “injustificadas”, numa tentativa de influenciar o processo judicial do líder israelita.