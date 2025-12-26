Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), revela a Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço médio do litro de gasóleo é, nesta sexta-feira, 26 de dezembro, de 1,521 euros, enquanto a gasolina simples 95 está em 1,646 euros por litro.

Caso se confirmem as estimativas, o gasóleo deverá subir 0,5 cêntimos, fixando-se nos 1,526 euros por litro, e a gasolina terá um aumento de 1 cêntimo, passando para 1,656 euros por litro.

O setor aponta para esta tendência de subida, invertendo as recentes quedas registadas nas últimas semanas e mantendo a volatilidade que caracteriza os preços dos combustíveis em Portugal.

