Pete Hegseth, em declarações no Pentágono, afirmou que as forças americanas continuarão a intensificar as operações contra alvos no Irão, com o recurso ao maior número de aviões de combate, bombardeiros e ataques já registado na campanha até hoje. "Hoje será, mais uma vez, o nosso dia de ataques mais intensos dentro do Irão", declarou o responsável durante uma conferência de imprensa.

O chefe do Estado‑Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine, citado na mesma conferência, afirmou que as forças norte‑americanas já atingiram milhares de alvos no país desde o início da campanha militar, com o objetivo de degradar capacidades de mísseis balísticos, atacar a marinha iraniana e reduzir a capacidade de lançamento de drones.

Hegseth acrescentou que, apesar da intensificação dos ataques, Iran continua a resistir e garantir que continuará a lutar. A sua intervenção surge no contexto de uma escalada do conflito, que começou no final de fevereiro e se alargou por toda a região do Médio Oriente, envolvendo também forças israelitas e provocando tensões em países vizinhos.

A guerra tem tido impactos secundários significativos, incluindo a interrupção do tráfego marítimo no estratégico Estreito de Ormuz, um importante corredor para o transporte global de petróleo e gás, bem como aumentos acentuados nos preços da energia nos mercados internacionais.

___

